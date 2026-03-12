Рейтинг@Mail.ru
Иран не остановится и заставит руководство США пожалеть, заявил Лариджани - РИА Новости, 12.03.2026
20:49 12.03.2026
Иран не остановится и заставит руководство США пожалеть, заявил Лариджани
Иран не остановится и заставит руководство США пожалеть, заявил Лариджани - РИА Новости, 12.03.2026
Иран не остановится и заставит руководство США пожалеть, заявил Лариджани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Иран не отступит до тех пор, пока не заставит руководство США пожалеть. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран не остановится и заставит руководство США пожалеть, заявил Лариджани

Лариджани: Иран не остановится и заставит руководство США пожалеть

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Иран не отступит до тех пор, пока не заставит руководство США пожалеть.
"Трамп говорит, что он ждет быстрой победы. Хотя начать войну легко, ее нельзя выиграть несколькими твитами. Мы не остановимся до тех пор, пока не заставим вас пожалеть об этой серьезной ошибке", - написал он в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Иранская ракета летит в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Уничтожение близко". Иран выступил с предупреждением к Израилю
В миреИранИзраильСШААли ЛариджаниВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала