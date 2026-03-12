https://ria.ru/20260312/iran-2080340065.html
Иран не остановится и заставит руководство США пожалеть, заявил Лариджани
Иран не остановится и заставит руководство США пожалеть, заявил Лариджани - РИА Новости, 12.03.2026
Иран не остановится и заставит руководство США пожалеть, заявил Лариджани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Иран не отступит до тех пор, пока не заставит руководство США пожалеть. РИА Новости, 12.03.2026
Иран не остановится и заставит руководство США пожалеть, заявил Лариджани
