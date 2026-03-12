Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана назвал законной самообороной атаки на арабские страны - РИА Новости, 12.03.2026
20:40 12.03.2026 (обновлено: 20:49 12.03.2026)
МИД Ирана назвал законной самообороной атаки на арабские страны
МИД Ирана назвал законной самообороной атаки на арабские страны
МИД Ирана назвал законной самообороной атаки на арабские страны

МИД Ирана: Тегеран пользуется правом на самооборону при атаке на арабские страны

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
ТЕГЕРАН, 12 мар – РИА Новости. Резолюция Совета Безопасности ООН с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны незаконна, Тегеран пользовался правом на самооборону, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Резолюция СБ ООН по Ирану является... абсолютно незаконной. Ничто не может отменить неотъемлемое право любого государства на самооборону", - написал Багаи на своей странице в социальной сети X.
Он отметил, что эта резолюция искажает основополагающие принципы Устава ООН, а также свидетельствует о глубоком упадке системы совета безопасности в результате того, что Вашингтон использует его в своих интересах.
"Ни одна страна не должна оказывать какую-либо помощь в незаконной войне США и Израиля против Ирана. Эта агрессия против Ирана не могла быть осуществлена без использования американских военных баз и средств, размещенных на территориях стран Персидского залива", - добавил иранский дипломат.
Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны, в документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля. Принятая резолюция осуждает удары Ирана по объектам на территории Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, а также требует их немедленного прекращения.
 
