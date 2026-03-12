https://ria.ru/20260312/iran-2080339267.html
МИД Ирана назвал законной самообороной атаки на арабские страны
Резолюция Совета Безопасности ООН с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны незаконна, Тегеран пользовался правом на самооборону, заявил... РИА Новости, 12.03.2026
МИД Ирана назвал законной самообороной атаки на арабские страны
