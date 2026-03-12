Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожение близко". Иран выступил с предупреждением к Израилю
20:20 12.03.2026 (обновлено: 20:22 12.03.2026)
"Уничтожение близко". Иран выступил с предупреждением к Израилю
"Уничтожение близко". Иран выступил с предупреждением к Израилю
в мире, иран, израиль, сша, моджтаба хаменеи, али хаменеи
В мире, Иран, Израиль, США, Моджтаба Хаменеи, Али Хаменеи
"Уничтожение близко". Иран выступил с предупреждением к Израилю

Армия Ирана пригрозила Израилю скорым уничтожением

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Армия Ирана заявила, что уничтожение Израиля уже "близко", соответствующее заявление приводит агентство Fars.
«
"Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко", — говорится в публикации.
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Жестокая реальность". На Западе заговорили о России после атак на Иран
Вчера, 18:43
Ранее в четверг новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов США и Израиля.
Хаменеи также потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак. По его словам, Ормузский пролив должен оставаться закрытым. Иран будет использовать его как рычаг в конфликте. При этом Тегеран может открыть новые фронты войны, если боевые действия продолжатся.
Кроме того, Верховный лидер призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы, добавив, что рассчитывает на конструктивные отношения с соседями.
Бывший верховный лидер Али Хаменеи был убит 28 февраля. В Иране объявили 40-дневный траур. Страна чуть более недели находилась под управлением временного руководящего совета. Затем ее возглавил Хаменеи-младший.
Кампания США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Разрушительный удар". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад
11 марта, 17:36
 
В миреИранИзраильСШАМоджтаба ХаменеиАли Хаменеи
 
 
