"Жестокая реальность". На Западе заговорили о России после атак на Иран - РИА Новости, 12.03.2026
18:43 12.03.2026 (обновлено: 20:45 12.03.2026)
"Жестокая реальность". На Западе заговорили о России после атак на Иран
"Жестокая реальность". На Западе заговорили о России после атак на Иран
в мире
россия
европа
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, россия, европа, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Европа, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / ISNA/Alireza SotakbarПоследствия атаки в Тегеране, Иран
Последствия атаки в Тегеране, Иран
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Европа сама поставила себя в крайне уязвимое положение на фоне конфликта на Ближнем Востоке, отказавшись от закупки российских энергоресурсов, пишет Le Journal du Dimanche.
"Война с Ираном — это уже не просто стратегический сценарий. Она приносит первые экономические последствия. Закрытие судоходства в Ормузском проливе и взлет цен на нефтяную смесь марки Brent выше 100 долларов за баррель показывают, как быстро геополитический кризис может перерасти в глобальный энергетический шок. И в этом новом геополитическом уравнении одним из наиболее уязвимых игроков является Европа", — говорится в публикации.
Отмечается, что с 2022 года проблемы в энергетике приобрели полностью политизированный характер: сначала из-за санкций и разрыва отношений с Россией, теперь из-за угрозы потокам нефти из стран Персидского залива и транспортировке СПГ. Европе приходится не только справляться с последствиями отказа от поставок российского газа по трубопроводам, но и одновременно пытаться пополнить запасы и избежать нового ценового кризиса, сообщается в статье.
"Россия продолжает играть центральную роль в этом мировом энергетическом уравнении. Обладая огромными запасами газа и нефти, а также уже связанной с Европой инфраструктурой, Москва остается одним из немногих поставщиков, способных быстро облегчить этот кризис поставок. Но такой вариант упирается в серьезное политическое препятствие: санкции и стратегический разрыв между Европейским союзом и Россией. Отмена санкций оказалась бы политически взрывоопасной опцией для многих европейских правительств. Но возникает еще более неудобный вопрос: согласится ли Россия снова стать поставщиком энергии в Европу после того, как ее грубо отстранили?" — задается вопросом автор материала.
По его мнению, если война на Ближнем Востоке надолго нарушит глобальные энергетические потоки, Европейский континент может столкнуться с жестокой реальностью: в битве за ресурсы у великих держав есть альтернативы. Для Европы же решение энергетического уравнения может оказаться намного сложнее.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта газа из России: полный запрет на закупку СПГ вступит в силу в конце 2026 года, а трубопроводного газа — осенью 2027-го. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов импорта.
При этом компании, которые нарушат будущий запрет, рискуют штрафом не менее чем в 40 миллионов евро, 3,5 процента мирового оборота или 300 процентов предполагаемого оборота по сделке.
В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов у России: так он попадет в еще большую зависимость из-за возросших цен, поскольку закупки продолжатся, но уже через посредников.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
