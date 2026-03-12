Главком НАТО в Европе отказался признать вину США в ударе по школе в Иране

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич в четверг отказался признать вину американских военных в ударе по школе для девочек в Иране, но отметил, что подобные трагедии заставляют всех задуматься.
"На протяжении всей своей карьеры я всегда делал все, что в моих силах, чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению и жертв среди гражданского населения. Я бы сказал вам, что остаюсь абсолютно привержен этому. Я знаю, что департамент стремится к этому, и когда случаются подобные трагедии, это заставляет всех нас задуматься и попытаться улучшить наши процессы", - сказал Гринкевич на слушаниях в сенате США в ответ на вопрос о роли США в инциденте.
Он также отказался рассуждать о возможных причинах удара по школе.
"Я бы просто сказал, что обычно возникает цепочка ошибок, аналогичная авиакатастрофе или какому-либо другому транспортному происшествию. Я бы сказал, что нам просто нужно провести расследование и выявить все эти факторы", - добавил Гринкевич.
В первый же день конфликта под удар попала школа в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани 8 марта сообщила РИА Новости, в ходе удара погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы. В разговоре с агентством она также отметила, что иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что для удара по школе использовалась ракета Tomahawk. Власти Ирана тогда обвинили в ударе США и Израиль.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не информирован о сообщениях в СМИ о расследовании Вашингтона, которое показало, что удар по школе для девочек в Иране был нанесен американскими военными.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.