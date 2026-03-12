Главком НАТО в Европе отказался признать вину США в ударе по школе в Иране

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич в четверг отказался признать вину американских военных в ударе по школе для девочек в Иране, но отметил, что подобные трагедии заставляют всех задуматься.

"Я бы просто сказал, что обычно возникает цепочка ошибок, аналогичная авиакатастрофе или какому-либо другому транспортному происшествию. Я бы сказал, что нам просто нужно провести расследование и выявить все эти факторы", - добавил Гринкевич.