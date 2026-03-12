Рейтинг@Mail.ru
Иран может открыть новые фронты операции с США и Израилем, заявил Хаменеи
17:23 12.03.2026 (обновлено: 17:28 12.03.2026)
Иран может открыть новые фронты операции с США и Израилем, заявил Хаменеи
2026-03-12T17:23:00+03:00
2026-03-12T17:28:00+03:00
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
Иран может открыть новые фронты операции с США и Израилем, заявил Хаменеи

© REUTERS / WANA/ISNA/Majid KhahiМоджтаба Хаменеи
© REUTERS / WANA/ISNA/Majid Khahi
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Иран может открыть новые фронты боевых действий с США и Израилем, если конфликт в регионе продолжится, заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании.
"Изучался вопрос об открытии новых фронтов, с которыми противник имел лишь ничтожный опыт и в ходе которых он окажется серьезно уязвим. Они будут задействованы в случае продолжения военной обстановки с опорой на интересы", - сказал он в обращении, опубликованном его пресс-службой.
