Иран может открыть новые фронты операции с США и Израилем, заявил Хаменеи
Иран может открыть новые фронты операции с США и Израилем, заявил Хаменеи
Иран может открыть новые фронты боевых действий с США и Израилем, если конфликт в регионе продолжится, заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:23:00+03:00
2026-03-12T17:23:00+03:00
2026-03-12T17:28:00+03:00
иран
израиль
сша
