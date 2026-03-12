https://ria.ru/20260312/iran-2080278843.html
У Ормузского пролива вдоль берега Ирана следуют свыше 70 грузовых судов
У Ормузского пролива вдоль берега Ирана следуют свыше 70 грузовых судов
Свыше 70 грузовых судов, в том числе танкеров для перевозки нефти, выстроены в линию и следуют друг за другом вдоль берега Ирана неподалеку от Ормузского... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
иран
ормузский пролив
тегеран (город)
моджтаба хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ормузский пролив
тегеран (город)
У Ормузского пролива вдоль берега Ирана следуют свыше 70 грузовых судов
