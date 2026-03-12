Рейтинг@Mail.ru
Верховный лидер Ирана поблагодарил союзников за поддержку - РИА Новости, 12.03.2026
17:08 12.03.2026
Верховный лидер Ирана поблагодарил союзников за поддержку
Верховный лидер Ирана поблагодарил союзников за поддержку - РИА Новости, 12.03.2026
Верховный лидер Ирана поблагодарил союзников за поддержку
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поблагодарил союзников за поддержку Тегерана на фоне конфликта с США и Израилем. РИА Новости, 12.03.2026
в мире, иран, моджтаба хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Моджтаба Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Верховный лидер Ирана поблагодарил союзников за поддержку

Моджтаба Хаменеи поблагодарил союзников за поддержку Ирана

ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поблагодарил союзников за поддержку Тегерана на фоне конфликта с США и Израилем.
"Как мы уже видели, храбрый и преданный Йемен не прекращал защищать угнетенный народ Газы, преданное (ливанское движение - ред.) "Хезболлах", несмотря на все препятствия, пришло на помощь Ирану, и иракское сопротивление мужественно заняло ту же позицию", - сказал он в обращении, опубликованном его пресс-службой.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Верховный лидер Ирана сообщил, что потерял жену и сестру при атаках США
