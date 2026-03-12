Иран обратился к России с просьбой о гуманитарной помощи, сообщили в МИД

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Иран попросил Россию о гуманитарной помощи, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"В связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей, иранская сторона обратилась к дружественным государствам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов", — сказала она на брифинге.
Захарова добавила, что по указанию Владимира Путина организована доставка помощи.
Ранее в четверг транспортный самолет Ил-76 МЧС доставил в Азербайджан свыше 13 тонн гуманитарной помощи, предназначенной для Ирана.
Кампания США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.