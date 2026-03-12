Израиль атаковал Иран без четкого плана, пишут СМИ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Израиля не имели четкого плана действий, когда совершили атаку на Иран, рассчитывая обеспечить смену власти в стране исключительно массированными ракетными ударами, сообщает газета Guardian со ссылкой на действующих и бывших сотрудников разведки и чиновников Израиля.
Газета отмечает, что связалась с несколькими действующими и бывшими экспертами израильской обороны и разведки, в том числе теми, кто принимал участие в борьбе против программы Ирана по разработке ядерного оружия. Некоторые из них говорят, что никогда не было реалистично ожидать, что "война в воздухе" сможет немедленно обрушить иранское правительство или заставить повторить "политический поворот", которому подверглась Венесуэла ранее в этом году, пишет Guardian. По словам издания, ожидания, что авиаудары по Ирану могут привести к "народному восстанию", были вызваны "выдачей желаемого за действительное", а не достоверными разведывательными данными.
"Это лишь пустые мечты ... У нас был план, как уничтожить баллистические ракеты, как справиться с ядерными объектами, как позаботиться о военной промышленности Ирана. Но я никогда не слышал, чтобы мы знали, как проводить операцию по смене режима с воздуха," - цитирует Guardian одного из неназванных представителей разведки.
Газета приводит мнение специалиста по делам Ирана и бывшего руководителя исследовательского отдела израильской разведывательной службы "Моссад" Симы Шайн, также отметившей, что смена политического строя в Иране вряд ли могла бы быть осуществлена только бомбардировками страны.
"Возможно, Иран закончит войну настолько слабым, всё будет настолько хрупким, что это облегчит возможность изменений режима извне", - цитирует издание Шайн.
Как добавили газете множество действующих и бывших чиновников, приоритетом Израиля сейчас является максимально скорейшее ослабление Ирана и его союзников.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.