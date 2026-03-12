https://ria.ru/20260312/iran-2080269479.html
Верховный лидер Ирана сообщил, что потерял жену и сестру при атаках США
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании заявил, что помимо погибшего при атаке США и Израиля отца Али Хамеени, потерял супругу и сестру.
"Помимо отца, мне не хватает моей дорогой и верной жены, на которую я возлагал свои надежды, и моей преданной сестры, посвятившей себя служению родителям", - сказал он в обращении, опубликованном его пресс-службой.
Хаменеи также сообщил, что его погибшая сестра потеряла маленького ребенка, а другая сестра своего супруга.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, 8 марта преемником стал его сын Моджтаба, который пока не появлялся на публике. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что новый верховный лидер получил ранение, но чувствует себя хорошо.