Иран ожидает материальную компенсацию за причиненный США и Израилем ущерб

"Важно подчеркнуть, что мы в любом случае потребуем от врага компенсации, если же он откажется, то мы сами определим, сколько их имущества заберем себе, но если и это невозможно, то мы уничтожим такое же количество его имущества... В той мере, в какой это позволяет текущая ситуация, должны быть определены и реализованы адекватные меры по компенсации ущерба личному имуществу и помещениям", - сказал он в обращении, опубликованном его пресс-службой.