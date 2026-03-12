https://ria.ru/20260312/iran-2080267201.html
Иран ожидает материальную компенсацию за причиненный США и Израилем ущерб
Иран ожидает материальную компенсацию за причиненный США и Израилем ущерб - РИА Новости, 12.03.2026
Иран ожидает материальную компенсацию за причиненный США и Израилем ущерб
Иран потребует от США и Израиля материальной компенсации за причиненный в ходе военных действий ущерб, заявил новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:35:00+03:00
2026-03-12T16:35:00+03:00
2026-03-12T20:18:00+03:00
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
моджтаба хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_f674d8a39e09f9ff9dab729119413648.jpg
https://ria.ru/20260312/vdova-2080308600.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080263006.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_d497e84c4780eb3bf225094551cab8b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, моджтаба хаменеи
Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Моджтаба Хаменеи
Иран ожидает материальную компенсацию за причиненный США и Израилем ущерб
Верховный лидер: Иран ожидает компенсацию за причиненный США и Израилем ущерб
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Иран потребует от США и Израиля материальной компенсации за причиненный в ходе военных действий ущерб, заявил новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи в своем первом послании.
"Важно подчеркнуть, что мы в любом случае потребуем от врага компенсации, если же он откажется, то мы сами определим, сколько их имущества заберем себе, но если и это невозможно, то мы уничтожим такое же количество его имущества... В той мере, в какой это позволяет текущая ситуация, должны быть определены и реализованы адекватные меры по компенсации ущерба личному имуществу и помещениям", - сказал он в обращении, опубликованном его пресс-службой.
Хаменеи
сообщил, что ожидает от органов власти отчета на этот счет.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан
заявил, что единственный путь к завершению конфликта США
и Израиля
с Ираном - признание законных прав Тегерана
, выплата репараций и международные гарантии неповторения агрессии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.