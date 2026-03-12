Рейтинг@Mail.ru
Иран будет мстить за мучеников, погибших в конфликте, заявил лидер страны - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 12.03.2026 (обновлено: 18:27 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/iran-2080267107.html
Иран будет мстить за мучеников, погибших в конфликте, заявил лидер страны
Иран будет мстить за мучеников, погибших в конфликте, заявил лидер страны - РИА Новости, 12.03.2026
Иран будет мстить за мучеников, погибших в конфликте, заявил лидер страны
Иран будет мстить за кровь мучеников, погибших в конфликте с США и Израилем, заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:34:00+03:00
2026-03-12T18:27:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
моджтаба хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:793:2232:2048_1920x0_80_0_0_a1999df8ced19651ebd664b3c3bf12b2.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080269479.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080029806.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ad0d1a4120f10093509b7fd8aef8801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, моджтаба хаменеи
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Моджтаба Хаменеи
Иран будет мстить за мучеников, погибших в конфликте, заявил лидер страны

Хаменеи: Иран будет мстить за мучеников, погибших в конфликте с США и Израилем

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Иран будет мстить за кровь мучеников, погибших в конфликте с США и Израилем, заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании.
"Заверяю всех, что мы без колебаний отомстим за кровь ваших мучеников", - сказал он в обращении, опубликованном его пресс-службой.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Верховный лидер Ирана сообщил, что потерял жену и сестру при атаках США
Вчера, 16:43
Верховный лидер заявил, что отомстит не только за своего отца, но и за "всех в этой нации, кто погиб мученической смертью от рук врага".
"Безусловно, часть возмездия уже была видна, однако пока в полной мере этот вопрос не будет доведен до конца, он будет преобладать над остальными вопросам. Мы будем особенно чутки к пролитой крови наших детей, поэтому то преступление, которое враг совершил намеренно в отношении школы "Шаджаре Тайебе" в Минабе, и другие подобные случаи будут рассмотрены в особом порядке", - добавил Хаменеи.
В первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани 8 марта сообщила РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы. В разговоре с агентством она также отметила, что иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что для удара по школе использовалась ракета Tomahawk. Власти Ирана тогда обвинили в ударе США и Израиль.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
История с географией: Иран нанес Западу сокрушительное поражение
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаМоджтаба Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала