Иран будет мстить за мучеников, погибших в конфликте, заявил лидер страны

ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Иран будет мстить за кровь мучеников, погибших в конфликте с США и Израилем, заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании.

"Заверяю всех, что мы без колебаний отомстим за кровь ваших мучеников", - сказал он в обращении, опубликованном его пресс-службой.

Верховный лидер заявил, что отомстит не только за своего отца, но и за "всех в этой нации, кто погиб мученической смертью от рук врага".

"Безусловно, часть возмездия уже была видна, однако пока в полной мере этот вопрос не будет доведен до конца, он будет преобладать над остальными вопросам. Мы будем особенно чутки к пролитой крови наших детей, поэтому то преступление, которое враг совершил намеренно в отношении школы "Шаджаре Тайебе" в Минабе, и другие подобные случаи будут рассмотрены в особом порядке", - добавил Хаменеи

В первый же день конфликта с США Израилем под удар попала школа в округе Минаб на юге Ирана . Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани 8 марта сообщила РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы. В разговоре с агентством она также отметила, что иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что для удара по школе использовалась ракета Tomahawk. Власти Ирана тогда обвинили в ударе США и Израиль.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока