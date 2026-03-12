Верховный лидер Ирана в первом выступлении пригрозил США и Израилю местью

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов со стороны США и Израиля, предупредил новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации.

« "Заверяю всех, что мы без колебаний отомстим за кровь ваших мучеников", — заявил он в обращении, опубликованном его пресс-службой.

Хаменеи потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак. По его словам, Ормузский пролив должен оставаться закрытым. Иран будет использовать его как рычаг в конфликте. При этом Тегеран может открыть новые фронты войны, если боевые действия продолжатся.

Верховный лидер также призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы, добавив, что рассчитывает на конструктивные отношения с соседями.

"Мы предупреждали еще раньше до того, как начали атаковать, что будем атаковать базы. И сейчас мы вынуждены это продолжить", — отметил глава государства.

Бывший верховный лидер Али Хаменеи был убит 28 февраля. В Иране объявили 40-дневный траур. Страна чуть более недели находилась под управлением временного руководящего совета . Затем ее возглавил Хаменеи-младший.

Кампания США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.