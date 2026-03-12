Рейтинг@Mail.ru
Верховный лидер Ирана в первом выступлении пригрозил США и Израилю местью - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 12.03.2026 (обновлено: 17:55 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/iran-2080263006.html
Верховный лидер Ирана в первом выступлении пригрозил США и Израилю местью
Верховный лидер Ирана в первом выступлении пригрозил США и Израилю местью - РИА Новости, 12.03.2026
Верховный лидер Ирана в первом выступлении пригрозил США и Израилю местью
Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов со стороны США и Израиля, предупредил новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:26:00+03:00
2026-03-12T17:55:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
масуд пезешкиан
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079767869_0:436:2253:1703_1920x0_80_0_0_5287efd7efb294f37f5f240be228d42d.jpg
https://ria.ru/20260312/ranenie-2080157895.html
https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080182738.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080029806.html
иран
ближний восток
сша
тегеран (город)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079767869_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a4a89984020ef8b244dedb32a3287cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ближний восток, сша, военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город), масуд пезешкиан, али хаменеи, израиль, моджтаба хаменеи
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи, Израиль, Моджтаба Хаменеи
Верховный лидер Ирана в первом выступлении пригрозил США и Израилю местью

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пригрозил США и Израилю местью

© REUTERS / WANA/ISNA/Hamed JafarnejadМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / WANA/ISNA/Hamed Jafarnejad
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов со стороны США и Израиля, предупредил новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации.
«
"Заверяю всех, что мы без колебаний отомстим за кровь ваших мучеников", — заявил он в обращении, опубликованном его пресс-службой.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В МИД Ирана сообщили о ранении верховного лидера страны
Вчера, 10:59
Хаменеи потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак. По его словам, Ормузский пролив должен оставаться закрытым. Иран будет использовать его как рычаг в конфликте. При этом Тегеран может открыть новые фронты войны, если боевые действия продолжатся.
Верховный лидер также призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы, добавив, что рассчитывает на конструктивные отношения с соседями.
"Мы предупреждали еще раньше до того, как начали атаковать, что будем атаковать базы. И сейчас мы вынуждены это продолжить", — отметил глава государства.
Посол Ирана Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Иран готов к наземному вторжению американцев, заявил посол страны
Вчера, 12:16
Бывший верховный лидер Али Хаменеи был убит 28 февраля. В Иране объявили 40-дневный траур. Страна чуть более недели находилась под управлением временного руководящего совета. Затем ее возглавил Хаменеи-младший.
Кампания США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
История с географией: Иран нанес Западу сокрушительное поражение
Вчера, 08:00
 
В миреИранБлижний ВостокСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)Масуд ПезешкианАли ХаменеиИзраильМоджтаба Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала