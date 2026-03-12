Ормузский пролив должен оставаться закрытым, заявил Верховный лидер Ирана

ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Ормузский пролив должен и дальше находиться в блокаде Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке, заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании.