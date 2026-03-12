Рейтинг@Mail.ru
Ормузский пролив должен оставаться закрытым, заявил Верховный лидер Ирана
16:22 12.03.2026 (обновлено: 16:58 12.03.2026)
Ормузский пролив должен оставаться закрытым, заявил Верховный лидер Ирана
в мире, ормузский пролив, тегеран (город), иран, военная операция сша и израиля против ирана, моджтаба хаменеи
В мире, Ормузский пролив, Тегеран (город), Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Моджтаба Хаменеи
Ормузский пролив должен оставаться закрытым, заявил Верховный лидер Ирана

Верховный лидер Ирана заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым

© REUTERS / Nicolas EconomouОрмузский пролив
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Nicolas Economou
Ормузский пролив. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Ормузский пролив должен и дальше находиться в блокаде Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке, заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании.
"Необходимо использовать блокировку Ормузского пролива в качестве рычага", - сказал он в обращении, опубликованном его пресс-службой.
Атака топливных танкеров в иракских водах. 12 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
КСИР подтвердил атаку на танкер Safesea в Персидском заливе
В миреОрмузский проливТегеран (город)ИранВоенная операция США и Израиля против ИранаМоджтаба Хаменеи
 
 
