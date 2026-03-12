https://ria.ru/20260312/iran-2080261910.html
Ормузский пролив должен оставаться закрытым, заявил Верховный лидер Ирана
Ормузский пролив должен оставаться закрытым, заявил Верховный лидер Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
Ормузский пролив должен оставаться закрытым, заявил Верховный лидер Ирана
Ормузский пролив должен и дальше находиться в блокаде Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке, заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:22:00+03:00
2026-03-12T16:22:00+03:00
2026-03-12T16:58:00+03:00
в мире
ормузский пролив
тегеран (город)
иран
военная операция сша и израиля против ирана
моджтаба хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506761_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_4cac8e0ceb4dd18874e472a9040d1cf0.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080193725.html
ормузский пролив
тегеран (город)
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506761_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_7887fc9c9ea722445464537a7afaaf35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ормузский пролив, тегеран (город), иран, военная операция сша и израиля против ирана, моджтаба хаменеи
В мире, Ормузский пролив, Тегеран (город), Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Моджтаба Хаменеи
Ормузский пролив должен оставаться закрытым, заявил Верховный лидер Ирана
Верховный лидер Ирана заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым