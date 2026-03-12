Рейтинг@Mail.ru
Иран пригрозил США, что погасит свет на всем Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 12.03.2026 (обновлено: 16:02 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/iran-2080255446.html
Иран пригрозил США, что погасит свет на всем Ближнем Востоке
Иран пригрозил США, что погасит свет на всем Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2026
Иран пригрозил США, что погасит свет на всем Ближнем Востоке
Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что весь Ближний Восток "погаснет", если США попытаются уничтожить мощности... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:58:00+03:00
2026-03-12T16:02:00+03:00
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
ближний восток
али лариджани
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4799abc4c75531f0725f985903d7a0fa.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080234497.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_78fa4c9652009cada3277467dce4254f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, ближний восток, али лариджани, дональд трамп
Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Ближний Восток, Али Лариджани, Дональд Трамп
Иран пригрозил США, что погасит свет на всем Ближнем Востоке

Иран: если США попытаются бить по энергетике, весь Ближний Восток погаснет

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что весь Ближний Восток "погаснет", если США попытаются уничтожить мощности электрогенерации в Иране.
Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил уничтожить мощности электрогенерации Ирана за один час, но выразил надежду, что этого делать не придется.
"Если он это сделает, то в течение получаса весь регион погаснет", - отреагировал Лариджани, опубликовав пост в соцсети X.
По его словам, тьма создает хорошие условия для "охоты на американских военных".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Иран нанес удары по базам США на Ближнем Востоке
Вчера, 14:45
 
ИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреБлижний ВостокАли ЛариджаниДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала