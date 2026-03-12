https://ria.ru/20260312/iran-2080255446.html
Иран пригрозил США, что погасит свет на всем Ближнем Востоке
Иран пригрозил США, что погасит свет на всем Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2026
Иран пригрозил США, что погасит свет на всем Ближнем Востоке
Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что весь Ближний Восток "погаснет", если США попытаются уничтожить мощности...
иран
сша
ближний восток
Иран пригрозил США, что погасит свет на всем Ближнем Востоке
Иран: если США попытаются бить по энергетике, весь Ближний Восток погаснет