Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о контактах по урегулированию ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 12.03.2026 (обновлено: 16:15 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/iran-2080254219.html
Захарова рассказала о контактах по урегулированию ситуации вокруг Ирана
Захарова рассказала о контактах по урегулированию ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
Захарова рассказала о контактах по урегулированию ситуации вокруг Ирана
Сейчас ведутся интенсивные контакты по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, в том числе по предложениям, сформулированным Россией, заявила официальный... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:54:00+03:00
2026-03-12T16:15:00+03:00
в мире
иран
россия
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_f674d8a39e09f9ff9dab729119413648.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079750964.html
иран
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_d497e84c4780eb3bf225094551cab8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана, ближний восток, дмитрий песков
В мире, Иран, Россия, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ближний Восток, Дмитрий Песков
Захарова рассказала о контактах по урегулированию ситуации вокруг Ирана

МИД: ведутся контакты по Ирану, обсуждаются и российские предложения

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Сейчас ведутся интенсивные контакты по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, в том числе по предложениям, сформулированным Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Что можно сделать (для урегулирования вокруг Ирана – ред.) мы не просто знаем, а сформированы соответствующие, как вы сказали, предложения. И сейчас в том числе и по ним идут интенсивные контакты, опять же, повторю, в том числе и по линии министерства иностранных дел нашей страны", - сказала она в ходе брифинга.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова и будет рада содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, но здесь необходимо согласование со многими сторонами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносят ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Кто бы ни победил в Иране, Россия уже гарантированно выиграла
11 марта, 08:00
 
В миреИранРоссияМария ЗахароваВоенная операция США и Израиля против ИранаБлижний ВостокДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала