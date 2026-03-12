https://ria.ru/20260312/iran-2080254219.html
Захарова рассказала о контактах по урегулированию ситуации вокруг Ирана
Захарова рассказала о контактах по урегулированию ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
Захарова рассказала о контактах по урегулированию ситуации вокруг Ирана
Сейчас ведутся интенсивные контакты по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, в том числе по предложениям, сформулированным Россией, заявила официальный... РИА Новости, 12.03.2026
Захарова рассказала о контактах по урегулированию ситуации вокруг Ирана
МИД: ведутся контакты по Ирану, обсуждаются и российские предложения