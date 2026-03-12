Рейтинг@Mail.ru
В Иране разрушенную школу для девочек превратят в мемориал - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/iran-2080253114.html
В Иране разрушенную школу для девочек превратят в мемориал
В Иране разрушенную школу для девочек превратят в мемориал - РИА Новости, 12.03.2026
В Иране разрушенную школу для девочек превратят в мемориал
Разрушенную в ходе конфликта с США и Израилем школу на юге Ирана превратят в мемориал, сообщил заместитель министра культурного наследия и туризма страны Али... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:49:00+03:00
2026-03-12T15:49:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077422951_2:0:846:475_1920x0_80_0_0_44dec4da55c8b4c55679d01b7b2cc30a.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080086820.html
https://ria.ru/20260308/tegeran-2079386770.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077422951_108:0:741:475_1920x0_80_0_0_11fa32ec005d8227d0f0bbbf11fc240c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране разрушенную школу для девочек превратят в мемориал

Дараби: разрушенную в ходе конфликта школу на юге Ирана превратят в мемориал

© Кадр видео из соцсетейНа месте удара по школе на юге Ирана
На месте удара по школе на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
На месте удара по школе на юге Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Разрушенную в ходе конфликта с США и Израилем школу на юге Ирана превратят в мемориал, сообщил заместитель министра культурного наследия и туризма страны Али Дараби.
"Этот комплекс станет "Мемориальным музеем учеников-мучеников" для сохранения памяти о них", - сказал он, его слова приводит информационный портал правительства Ирана.
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
МИД Ирана рассказал о ракете, которую применили при ударе по школе
Вчера, 00:49
В первый же день конфликта под удар попала школа в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани 8 марта сообщила РИА Новости, в ходе удара погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы. В разговоре с агентством она также отметила, что иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что для удара по школе использовалась ракета Tomahawk. Власти Ирана тогда обвинили в ударе США и Израиль.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не информирован о сообщениях в СМИ о расследовании Вашингтона, которое показало, что удар по школе для девочек в Иране был нанесен американскими военными.
Похороны школьниц в Минабе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Тегеран документирует все данные об атаке на школу на юге Ирана
8 марта, 15:09
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала