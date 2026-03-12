https://ria.ru/20260312/iran-2080253114.html
В Иране разрушенную школу для девочек превратят в мемориал
В Иране разрушенную школу для девочек превратят в мемориал - РИА Новости, 12.03.2026
В Иране разрушенную школу для девочек превратят в мемориал
Разрушенную в ходе конфликта с США и Израилем школу на юге Ирана превратят в мемориал, сообщил заместитель министра культурного наследия и туризма страны Али... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:49:00+03:00
2026-03-12T15:49:00+03:00
2026-03-12T15:49:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
В Иране разрушенную школу для девочек превратят в мемориал
Дараби: разрушенную в ходе конфликта школу на юге Ирана превратят в мемориал