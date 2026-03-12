https://ria.ru/20260312/iran-2080249361.html
Аракчи прокомментировал молчание ЮНЕСКО при ударах по иранским объектам
Аракчи прокомментировал молчание ЮНЕСКО при ударах по иранским объектам - РИА Новости, 12.03.2026
Аракчи прокомментировал молчание ЮНЕСКО при ударах по иранским объектам
Молчание ЮНЕСКО в связи с ударами Израиля по историческим объектам Ирана неприемлемо, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 12.03.2026
Аракчи прокомментировал молчание ЮНЕСКО при ударах по иранским объектам
