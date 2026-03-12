Рейтинг@Mail.ru
Аракчи прокомментировал молчание ЮНЕСКО при ударах по иранским объектам - РИА Новости, 12.03.2026
15:38 12.03.2026
Аракчи прокомментировал молчание ЮНЕСКО при ударах по иранским объектам
Аракчи прокомментировал молчание ЮНЕСКО при ударах по иранским объектам - РИА Новости, 12.03.2026
Аракчи прокомментировал молчание ЮНЕСКО при ударах по иранским объектам
Молчание ЮНЕСКО в связи с ударами Израиля по историческим объектам Ирана неприемлемо, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
аббас аракчи
юнеско
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, аббас аракчи, юнеско, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Аббас Аракчи, ЮНЕСКО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аракчи прокомментировал молчание ЮНЕСКО при ударах по иранским объектам

Аракчи: молчание ЮНЕСКО при ударах Израиля по историческим объектам неприемлемо

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Молчание ЮНЕСКО в связи с ударами Израиля по историческим объектам Ирана неприемлемо, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Израиль бомбит иранские исторические памятники, датируемые XIV веком. Пострадали многочисленные объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. ...Но где же ЮНЕСКО? Ее молчание неприемлемо", - написал он в соцсети X.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Конфликт вокруг Ирана грозит радиологическими последствиями, заявили в МИД
Вчера, 13:58
Ранее в пресс-службе ЮНЕСКО РИА Новости сообщили, что организация глубоко обеспокоена вопросом защиты культурного наследия на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
МИД Ирана сообщал, что дворец персидского шаха Аббаса II, ныне музей "Чехель-Сотун" на площади "Накш-е Джахан", включенной в список объектов наследия ЮНЕСКО, был поврежден в иранском городе Исфахан в результате ударов США и Израиля. На прошлой неделе власти Ирана также заявили, что серьезные повреждения в результате бомбардировкиполучил дворцовый комплекс Голестан в центре Тегерана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Ракеты в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран не собирался наносить по США превентивный удар, заявил Аракчи
10 марта, 23:24
 
