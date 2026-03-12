Рейтинг@Mail.ru
Новый лидер Ирана выступит с первым посланием к народу, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 12.03.2026 (обновлено: 15:13 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/iran-2080238756.html
Новый лидер Ирана выступит с первым посланием к народу, пишут СМИ
Новый лидер Ирана выступит с первым посланием к народу, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Новый лидер Ирана выступит с первым посланием к народу, пишут СМИ
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступит в четверг с первым посланием после избрания 8 марта, сообщили иранские СМИ. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:07:00+03:00
2026-03-12T15:13:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079767869_0:436:2253:1703_1920x0_80_0_0_5287efd7efb294f37f5f240be228d42d.jpg
https://ria.ru/20260312/ranenie-2080157895.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079767869_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a4a89984020ef8b244dedb32a3287cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Новый лидер Ирана выступит с первым посланием к народу, пишут СМИ

Mehr: новый лидер Ирана выступит с первым посланием к народу

© REUTERS / WANA/ISNA/Hamed JafarnejadМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / WANA/ISNA/Hamed Jafarnejad
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступит в четверг с первым посланием после избрания 8 марта, сообщили иранские СМИ.
"Первое послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи будет опубликовано через несколько минут", - сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, 8 марта преемником стал его сын Моджтаба, который пока не появлялся на публике. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что новый верховный лидер получил ранение, но чувствует себя хорошо.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В МИД Ирана сообщили о ранении верховного лидера страны
Вчера, 10:59
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала