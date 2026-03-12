https://ria.ru/20260312/iran-2080238756.html
Новый лидер Ирана выступит с первым посланием к народу, пишут СМИ
Новый лидер Ирана выступит с первым посланием к народу, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Новый лидер Ирана выступит с первым посланием к народу, пишут СМИ
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступит в четверг с первым посланием после избрания 8 марта, сообщили иранские СМИ. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
Новый лидер Ирана выступит с первым посланием к народу, пишут СМИ
Mehr: новый лидер Ирана выступит с первым посланием к народу