https://ria.ru/20260312/iran-2080234497.html
Иран нанес удары по базам США на Ближнем Востоке
Иран нанес удары по базам США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2026
Иран нанес удары по базам США на Ближнем Востоке
Военные Ирана нанесли удары по базам США на Ближнем Востоке, а также целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:45:00+03:00
2026-03-12T14:45:00+03:00
2026-03-12T14:46:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:793:2232:2048_1920x0_80_0_0_a1999df8ced19651ebd664b3c3bf12b2.jpg
https://ria.ru/20260312/izrail-2080226444.html
иран
сша
ближний восток
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ad0d1a4120f10093509b7fd8aef8801.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
Иран нанес удары по базам США на Ближнем Востоке
КСИР: Иран нанес удары по базам США на Ближнем Востоке и целям в Израиле