Иран нанес удары по базам США на Ближнем Востоке
14:45 12.03.2026 (обновлено: 14:46 12.03.2026)
Иран нанес удары по базам США на Ближнем Востоке
Военные Ирана нанесли удары по базам США на Ближнем Востоке, а также целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). РИА Новости, 12.03.2026
в мире
иран
сша
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
в мире, иран, сша, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
КСИР: Иран нанес удары по базам США на Ближнем Востоке и целям в Израиле

Иранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Военные Ирана нанесли удары по базам США на Ближнем Востоке, а также целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Была проведена 41-я волна операции "Правдивое обещание 4" против целей в Тель-Авиве, Иерусалиме, а также баз американских военных в регионе, запущены более десяти тяжелых ракет "Хейбаршекан" с боевой частью весом в тонну, гиперзвуковых ракет "Фаттах", "Хорремшахр" и "Гадр" с несколькими боеголовками", - говорится в заявлении, которое опубликовала гостелерадиокомпания Ирана.
Позже КСИР уточнил, что нанес удар гиперзвуковой ракетой "Фаттах" по местам скопления американских сил в Кувейте, в том числе рядом с аэродромом Ахмад аль-Джабер, место размещения американских военных на базе Аль-Дафра в ОАЭ, а также базы США в Ираке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
