США каждый день придумывают повод для давления на Иран, заявил посол
США ежедневно меняют обоснования для давления на Иран, однако подлинная цель Вашингтона – борьба с независимостью и региональным влиянием Тегерана, заявил РИА... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:21:00+03:00
2026-03-12T14:21:00+03:00
2026-03-12T14:21:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
иран
сша
тегеран (город)
иран
Рузбехани: Вашингтон каждый день придумывает повод для давления на Тегеран