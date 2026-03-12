https://ria.ru/20260312/iran-2080224813.html
Россия осуждает атаки против населения Ирана, заявил постпред при ОЗХО
Россия осуждает все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры Ирана, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин. РИА Новости, 12.03.2026
