Рейтинг@Mail.ru
Россия осуждает атаки против населения Ирана, заявил постпред при ОЗХО - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/iran-2080224813.html
Россия осуждает атаки против населения Ирана, заявил постпред при ОЗХО
Россия осуждает атаки против населения Ирана, заявил постпред при ОЗХО - РИА Новости, 12.03.2026
Россия осуждает атаки против населения Ирана, заявил постпред при ОЗХО
Россия осуждает все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры Ирана, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:13:00+03:00
2026-03-12T14:13:00+03:00
в мире
россия
иран
гаага
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:793:2232:2048_1920x0_80_0_0_a1999df8ced19651ebd664b3c3bf12b2.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080223057.html
россия
иран
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ad0d1a4120f10093509b7fd8aef8801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, гаага, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, Гаага, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россия осуждает атаки против населения Ирана, заявил постпред при ОЗХО

Тарабрин: РФ осуждает атаки против населения и гражданской инфраструктуры Ирана

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Россия осуждает все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры Ирана, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
В Гааге с 10 по 13 марта проходит 111-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"Самым решительным образом осуждаем все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - заявил Тарабрин, говоря об ударах США и Израиля по Ирану.
По его словам, это диктует настоятельную необходимость решения крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами.
Постпред также обратил внимание на риски разрастания конфликта, уже затронувшего территории ряда арабских государств.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
На юго-западе Ирана несколько человек погибли из-за удара
Вчера, 14:08
 
В миреРоссияИранГаагаВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала