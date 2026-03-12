https://ria.ru/20260312/iran-2080223057.html
На юго-западе Ирана несколько человек погибли из-за удара
На юго-западе Ирана несколько человек погибли из-за удара - РИА Новости, 12.03.2026
На юго-западе Ирана несколько человек погибли из-за удара
Несколько человек погибли и получили ранения в результате удара по жилым районам города Ахваз на юго-западе Ирана, сообщило агентство Mehr со ссылкой на местные РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:08:00+03:00
2026-03-12T14:08:00+03:00
2026-03-12T14:08:00+03:00
в мире
иран
ахваз
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078473454_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_590019e325b7da1739d8d521ef7b9683.jpg
https://ria.ru/20260312/vms-2080190840.html
иран
ахваз
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078473454_76:0:987:683_1920x0_80_0_0_0d715ef01f97d8080c8d5e276d31afd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ахваз, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ахваз, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
На юго-западе Ирана несколько человек погибли из-за удара
Mehr: в Иране несколько человек погибли и получили ранения из-за удара