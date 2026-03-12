Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о гибели одного из командиров аэрокосмических сил КСИР - РИА Новости, 12.03.2026
13:54 12.03.2026
СМИ сообщили о гибели одного из командиров аэрокосмических сил КСИР
Иранские СМИ сообщили о гибели одного из командиров аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Исмаила Дехгана вместе с семьей. РИА Новости, 12.03.2026
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ сообщили о гибели одного из командиров аэрокосмических сил КСИР

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Иранские СМИ сообщили о гибели одного из командиров аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Исмаила Дехгана вместе с семьей.
"Исмаил Дехган, один из командиров воздушно-космических сил КСИР был убит вместе со своей супругой, двумя детьми два дня назад в районе Хафизе в Араке (город в центральной части Ирана)", - говорится в сообщении иранского агентства Fars.
Ту же информацию публикует агентство Tasnim, не уточняя, при каких обстоятельствах погиб высокопоставленный иранский военный. СМИ сообщили, что сегодня прошли его похороны.
Атака топливных танкеров в иракских водах. 12 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
КСИР подтвердил атаку на танкер Safesea в Персидском заливе
