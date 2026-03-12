Рейтинг@Mail.ru
Иран может победить Израиль, считает посол Палестины в России - РИА Новости, 12.03.2026
13:47 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/iran-2080215309.html
Иран может победить Израиль, считает посол Палестины в России
Иран может победить Израиль, считает посол Палестины в России - РИА Новости, 12.03.2026
Иран может победить Израиль, считает посол Палестины в России
Иран может победить Израиль, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:47:00+03:00
2026-03-12T13:47:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
абдель хафиз нофаль
али хаменеи
амир саид иравани
оон
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, абдель хафиз нофаль, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Абдель Хафиз Нофаль, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран может победить Израиль, считает посол Палестины в России

Посол Палестины Нофаль: Иран может победить Израиль

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Иран может победить Израиль, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
"Иран может победить Израиль", - сказал посол в ходе пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня", посвященной Международному дню Аль-Кудса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
История с географией: Иран нанес Западу сокрушительное поражение
Вчера, 08:00
При этом Нофаль считает, что Иран, будучи в состоянии победить Израиль, не сможет одолеть США, в связи с чем призвал к поиску политического соглашения для урегулирования конфликта.
"Нужно прийти к соглашению. Нужно работать над тем, как арабские страны совместно с Ираном могут остановить нападение на Иран. Сейчас есть много вариантов, как вернуть ситуацию в политическое русло", - заявил дипломат.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Посол Ирана Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Иран готов к наземному вторжению американцев, заявил посол страны
Вчера, 12:16
 
В миреИранИзраильСШААбдель Хафиз НофальАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
