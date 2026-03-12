Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об ударе по ядерному центру в Иране
13:30 12.03.2026 (обновлено: 14:55 12.03.2026)
ЦАХАЛ заявила об ударе по ядерному центру в Иране
ЦАХАЛ заявила об ударе по ядерному центру в Иране
2026
ЦАХАЛ заявила об ударе по ядерному центру в Иране

Израильские истребители
Израильские истребители. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар — РИА Новости. ЦАХАЛ сообщила об атаке на ядерный центр "Талеган" в Иране.
"В рамках серии ударов, проведенных в последние дни в Тегеране, израильские ВВС, действуя на основе точных данных разведки, нанесли удар по дополнительному объекту иранской ядерной программы", — заявили военные.

Они утверждают, что Иран использовал этот комплекс для "развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия".
В воскресенье агентство ISNA сообщало, что аналогичный объект в Исфахане получил серьезные повреждения при атаке со стороны США и Израиля. Сообщений о радиоактивном загрязнении не поступало.
Иранские власти ранее заявляли, что 1 марта противник нанес две серии ударов по объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. При этом утечек зафиксировано не было.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.
В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
