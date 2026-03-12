Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили о невозможности реализации проекта "Север — Юг" в Иране - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 12.03.2026 (обновлено: 13:18 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/iran-2080203429.html
В Кремле заявили о невозможности реализации проекта "Север — Юг" в Иране
В Кремле заявили о невозможности реализации проекта "Север — Юг" в Иране - РИА Новости, 12.03.2026
В Кремле заявили о невозможности реализации проекта "Север — Юг" в Иране
Реализация проекта транспортного коридора "Север — Юг" в части Ирана сейчас вестись не может, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:07:00+03:00
2026-03-12T13:18:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
дмитрий песков
север-юг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006004962_0:0:3144:1769_1920x0_80_0_0_f93e2c1789c86e04ca00883de998fcc5.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079750964.html
иран
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006004962_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_52920d2546eed17fff0f09a05a40a45f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, москва, дмитрий песков, север-юг
В мире, Иран, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Север-Юг
В Кремле заявили о невозможности реализации проекта "Север — Юг" в Иране

Песков: реализация проекта коридора "Север — Юг" в Иране сейчас невозможна

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Реализация проекта транспортного коридора "Север — Юг" в части Ирана сейчас вестись не может, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что в части Ирана реализация сейчас вестись не может", - сказал Песков.
При этом Россия, Иран и ряд региональных государств сохраняют заинтересованность в коридоре "Север — Юг", отметил Песков. Москва рассчитывает, что проект будет воплощен в жизнь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Кто бы ни победил в Иране, Россия уже гарантированно выиграла
11 марта, 08:00
 
В миреИранРоссияМоскваДмитрий ПесковСевер-Юг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала