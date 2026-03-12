https://ria.ru/20260312/iran-2080203429.html
В Кремле заявили о невозможности реализации проекта "Север — Юг" в Иране
В Кремле заявили о невозможности реализации проекта "Север — Юг" в Иране - РИА Новости, 12.03.2026
В Кремле заявили о невозможности реализации проекта "Север — Юг" в Иране
Реализация проекта транспортного коридора "Север — Юг" в части Ирана сейчас вестись не может, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:07:00+03:00
2026-03-12T13:07:00+03:00
2026-03-12T13:18:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
дмитрий песков
север-юг
иран
россия
москва
