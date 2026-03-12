https://ria.ru/20260312/iran-2080200909.html
В Кремле назвали предпочтительные методы урегулирования ситуации в Иране
В Кремле назвали предпочтительные методы урегулирования ситуации в Иране - РИА Новости, 12.03.2026
В Кремле назвали предпочтительные методы урегулирования ситуации в Иране
Политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана является предпочтительным, это принесет стабильность в регион, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:58:00+03:00
2026-03-12T12:58:00+03:00
2026-03-12T12:59:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
дмитрий песков
али хаменеи
амир саид иравани
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_7c56fa531c8aed2aae332108841804e5.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080029806.html
иран
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_317:0:2192:1406_1920x0_80_0_0_226ab81b9cbbc16bb678bafde39e3f53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, сша, дмитрий песков, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, США, Дмитрий Песков, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Кремле назвали предпочтительные методы урегулирования ситуации в Иране
Песков назвал политическое урегулирование ситуации с Ираном предпочтительным