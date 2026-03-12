Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали предпочтительные методы урегулирования ситуации в Иране - РИА Новости, 12.03.2026
12:58 12.03.2026 (обновлено: 12:59 12.03.2026)
В Кремле назвали предпочтительные методы урегулирования ситуации в Иране
в мире, иран, россия, сша, дмитрий песков, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, США, Дмитрий Песков, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Тегеран. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана является предпочтительным, это принесет стабильность в регион, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы продолжаем придерживаться нашей последовательной позиции о предпочтительности скорейшего перехода к политико-дипломатическим методам урегулирования ситуации вокруг Ирана, что принесет в регион мир, спокойствие и предсказуемость", - сказал Песков журналистам.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы.
