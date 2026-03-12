Посол Ирана назвал удары по базам США законным ответом

АШХАБАД, 12 мар – РИА Новости. Тегеран рассматривает удары по американским военным базам в регионе как законный ответ на угрозу безопасности, которую создаёт их присутствие в Персидском заливе, заявил РИА Новости посол Ирана в Ашхабаде Али Моджтаба Рузбехани.
"Нанесение ударов по американским военным базам в регионе было сдерживающим и законным ответом на их присутствие, создающее небезопасную среду в Персидском заливе – действие, предпринятое не для расширения войны, а для поддержания стабильности и безопасности в регионе", – сказал дипломат.
Рузбехани подчеркнул, что Иран выстраивает свои действия строго в правовом поле: военный ответ был направлен исключительно против исполнителей и организаторов нападений, а не против мирного населения. Посол добавил, что параллельно с военными мерами Тегеран продолжает дипломатические усилия – поддерживает контакты с региональными правительствами и международными институтами, предоставляя документальные свидетельства произошедшего.
Посол особо остановился на ударах США по иранским гражданским объектам. Он указал, что американские ракеты "Томагавк" в два этапа целенаправленно обстреляли школу в Иране, в которой обучались 175 девочек. Иранский учебный корабль, находившийся в Индийском океане по официальному приглашению правительства Индии в рамках церемониальной миссии, был атакован американскими подводными торпедами. Дипломат назвал этот инцидент явным нарушением международного права, унёсшим жизни многих молодых иранских моряков.
"Послание Ирана ясно: безопасный мир может быть создан только тогда, когда закон заменит силу, а гуманные принципы не будут принесены в жертву борьбе за власть", – заявил Рузбехани.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.