Посол Ирана назвал удары по базам США законным ответом

АШХАБАД, 12 мар – РИА Новости. Тегеран рассматривает удары по американским военным базам в регионе как законный ответ на угрозу безопасности, которую создаёт их присутствие в Персидском заливе, заявил РИА Новости посол Ирана в Ашхабаде Али Моджтаба Рузбехани.

"Послание Ирана ясно: безопасный мир может быть создан только тогда, когда закон заменит силу, а гуманные принципы не будут принесены в жертву борьбе за власть", – заявил Рузбехани.