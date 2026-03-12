Рейтинг@Mail.ru
Иран не рассчитывает на внешнюю помощь, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2026
12:10 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/iran-2080181031.html
Иран не рассчитывает на внешнюю помощь, заявил посол
Иран не рассчитывает на внешнюю помощь, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2026
Иран не рассчитывает на внешнюю помощь, заявил посол
Иран не рассчитывает на внешнюю помощь, опирается на собственные силы для обороны, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
в мире, иран, россия, казем джалали
В мире, Иран, Россия, Казем Джалали
Иран не рассчитывает на внешнюю помощь, заявил посол

Джалали: Иран опирается на собственные силы для обороны

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Иран не рассчитывает на внешнюю помощь, опирается на собственные силы для обороны, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Основа нашей борьбы не рассчитана на помощь иностранных государств. Мы с первого дня полагались на свои собственные силы и возможности", - сказал Джалали на пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня".
Посол Ирана в России Джалали Казем - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Посол Ирана Джалали: удар по авианосцу "Авраам Линкольн" – послание для США
В миреИранРоссияКазем Джалали
 
 
