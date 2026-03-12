https://ria.ru/20260312/iran-2080181031.html
Иран не рассчитывает на внешнюю помощь, заявил посол
Иран не рассчитывает на внешнюю помощь, опирается на собственные силы для обороны, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
Джалали: Иран опирается на собственные силы для обороны