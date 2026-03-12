https://ria.ru/20260312/iran-2080175499.html
Тегеран не отказывается от переговоров, заявил посол Ирана
Тегеран не отказывается от переговоров, заявил посол Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
Тегеран не отказывается от переговоров, заявил посол Ирана
Тегеран не отказывается от переговоров, но не повторит ошибки предыдущих переговоров и сначала поставит агрессора на место, заявил иранский посол в России Казем РИА Новости, 12.03.2026
Тегеран не отказывается от переговоров, заявил посол Ирана
