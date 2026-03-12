https://ria.ru/20260312/iran-2080170942.html
Посол Ирана предупредил арабские страны об опасности политики Израиля
Иран предупреждает арабские страны об опасности политики Израиля в регионе, они могут стать его следующими целями, заявил иранский посол в России Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
Джалали: Иран предупреждает арабские страны об опасности политики Израиля