Иранский посол заявил, что США и Израиль растоптали международное право

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США и Израиль нападением на Иран полностью растоптали международное право, заявил иранский посол в России Казем Джалали.
"Мы видим сегодня большое количество убийств и разрушений... Они решили убить нашего лидера. Это не соответствует никаким стандартам, ни моральным, ни международным. С большим сожалением наблюдаем, что весь мир, вместо того чтобы осудить Израиль и США, ( действует - ред.) наоборот. Мы понимаем, что международное право полностью растоптано", - сказал посол на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню Аль-Кудса, на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.