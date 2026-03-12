https://ria.ru/20260312/iran-2080168763.html
Иран вынужден отвечать на атаки других стран, заявил посол страны в России
Иран вынужден отвечать на атаки других стран, заявил посол страны в России
Иран не ведет войну с арабскими странами Персидского залива, однако вынужден отвечать на удары с их территории, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
В мире, Иран, Россия, Персидский залив, Казем Джалали, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран вынужден отвечать на атаки других стран, заявил посол страны в России
Посол Джалали: Иран вынужден отвечать на атаки с территории арабских стран