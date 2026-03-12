Иран заявил об ударе по штаб-квартире службы безопасности Израиля

ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Армия Ирана заявила о нанесении ударов БПЛА по базам Пальмахим и Увда ВВС и штаб-квартире службы безопасности Израиля.
"За последние часы армия Ирана дронами-"камикадзе" нанесла удары по наблюдательным вышкам, взлетно-посадочным полосам и ангарам авиабаз Пальмахим и Увда сионистского режима, а также по штаб-квартире "Шин Бет" этого режима", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
По информации армии Ирана, база Пальмахим является центром запуска спутников и проведения ракетных испытания, на ней находятся такие системы ПВО как "Праща Давида", а также БПЛА Hermes 900. База Увда, по сведениям из заявления, представляет собой центр обучения пилотов ВВС Израиля и место дислокации американских истребителей F-22 Raptor.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.