Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил об ударе по штаб-квартире службы безопасности Израиля - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 12.03.2026 (обновлено: 11:21 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/iran-2080156808.html
Иран заявил об ударе по штаб-квартире службы безопасности Израиля
Иран заявил об ударе по штаб-квартире службы безопасности Израиля - РИА Новости, 12.03.2026
Иран заявил об ударе по штаб-квартире службы безопасности Израиля
Армия Ирана заявила о нанесении ударов БПЛА по базам Пальмахим и Увда ВВС и штаб-квартире службы безопасности Израиля. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:54:00+03:00
2026-03-12T11:21:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
f-22
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_0:54:985:608_1920x0_80_0_0_d2333aad061617d9b03d6f1f02467373.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080029806.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_49:0:960:683_1920x0_80_0_0_c45cc676ddee641526be638f6ffa6519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, f-22
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, F-22
Иран заявил об ударе по штаб-квартире службы безопасности Израиля

Иран заявил об ударе по базам ВВС и штабу службы безопасности Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Армия Ирана заявила о нанесении ударов БПЛА по базам Пальмахим и Увда ВВС и штаб-квартире службы безопасности Израиля.
"За последние часы армия Ирана дронами-"камикадзе" нанесла удары по наблюдательным вышкам, взлетно-посадочным полосам и ангарам авиабаз Пальмахим и Увда сионистского режима, а также по штаб-квартире "Шин Бет" этого режима", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
По информации армии Ирана, база Пальмахим является центром запуска спутников и проведения ракетных испытания, на ней находятся такие системы ПВО как "Праща Давида", а также БПЛА Hermes 900. База Увда, по сведениям из заявления, представляет собой центр обучения пилотов ВВС Израиля и место дислокации американских истребителей F-22 Raptor.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
История с географией: Иран нанес Западу сокрушительное поражение
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против ИранаF-22
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала