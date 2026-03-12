Рейтинг@Mail.ru
10:06 12.03.2026 (обновлено: 13:14 12.03.2026)
Посол Ирана рассказал о переговорах по проекту поставок российского газа
иран, в мире, москва, тегеран (город), казем джалали
Иран, В мире, Москва, Тегеран (город), Казем Джалали
Посол Ирана в России Джалали Казем в посольстве Ирана в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Тегеран ведет с Москвой технические и коммерческие переговоры по проекту поставок российского газа, обе стороны изучают различные операционные модели для начала поставок газа, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"В настоящее время ведутся технические и коммерческие переговоры, и обе стороны изучают различные операционные модели для начала поставок газа. Проект, по-прежнему, стоит на повестке дня, и если технические и коммерческие договоренности будут окончательно согласованы, начало первых потоков или проектов по обмену газом не за горами", - сказал посол.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Кто бы ни победил в Иране, Россия уже гарантированно выиграла
11 марта, 08:00
 
ИранВ миреМоскваТегеран (город)Казем Джалали
 
 
