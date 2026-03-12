https://ria.ru/20260312/iran-2080143966.html
Посол Ирана рассказал о переговорах по проекту поставок российского газа
Посол Ирана рассказал о переговорах по проекту поставок российского газа - РИА Новости, 12.03.2026
Посол Ирана рассказал о переговорах по проекту поставок российского газа
Тегеран ведет с Москвой технические и коммерческие переговоры по проекту поставок российского газа, обе стороны изучают различные операционные модели для начала РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Тегеран ведет с Москвой технические и коммерческие переговоры по проекту поставок российского газа, обе стороны изучают различные операционные модели для начала поставок газа, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"В настоящее время ведутся технические и коммерческие переговоры, и обе стороны изучают различные операционные модели для начала поставок газа. Проект, по-прежнему, стоит на повестке дня, и если технические и коммерческие договоренности будут окончательно согласованы, начало первых потоков или проектов по обмену газом не за горами", - сказал посол.