Посол Ирана рассказал о переговорах по проекту поставок российского газа

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Тегеран ведет с Москвой технические и коммерческие переговоры по проекту поставок российского газа, обе стороны изучают различные операционные модели для начала поставок газа, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"В настоящее время ведутся технические и коммерческие переговоры, и обе стороны изучают различные операционные модели для начала поставок газа. Проект, по-прежнему, стоит на повестке дня, и если технические и коммерческие договоренности будут окончательно согласованы, начало первых потоков или проектов по обмену газом не за горами", - сказал посол.