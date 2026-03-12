https://ria.ru/20260312/iran-2080138626.html
В Иране сообщили об ударах США и Израиля по промышленному району Тегерана
в мире
сша
тегеран (город)
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
тегеран (город)
израиль
В Иране сообщили об ударах США и Израиля по промышленному району Тегерана
Mehr: промышленный район Рабат-Карим в Иране подвергся ударам США и Израиля