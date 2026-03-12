Рейтинг@Mail.ru
В Иране сообщили об ударах США и Израиля по промышленному району Тегерана - РИА Новости, 12.03.2026
09:46 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/iran-2080138626.html
В Иране сообщили об ударах США и Израиля по промышленному району Тегерана
В Иране сообщили об ударах США и Израиля по промышленному району Тегерана - РИА Новости, 12.03.2026
В Иране сообщили об ударах США и Израиля по промышленному району Тегерана
Промышленный район-пригород Тегерана Рабат-Карим, расположенный на юго-западе от иранской столицы, подвергся ударам США и Израиля, сообщило иранское агентство... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T09:46:00+03:00
2026-03-12T09:46:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
тегеран (город)
израиль
в мире, сша, тегеран (город), израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Тегеран (город), Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране сообщили об ударах США и Израиля по промышленному району Тегерана

Mehr: промышленный район Рабат-Карим в Иране подвергся ударам США и Израиля

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Промышленный район-пригород Тегерана Рабат-Карим, расположенный на юго-западе от иранской столицы, подвергся ударам США и Израиля, сообщило иранское агентство Mehr.
"Вечером в среду ударам подверглись промышленные городки (в населенных пунктах – ред.) Паранд, Завареи, Каземабад, (а также промышленный парк вдоль – ред.) шоссе Гермез в Насиршахре", - говорится в сообщении агентства.
По информации Mehr, одной из целей атаки стал заброшенный ангар в районе промышленного городка Завареи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
