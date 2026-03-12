Рейтинг@Mail.ru
КСИР атаковал нефтяной район Фуджейры и зону Шарджи в ОАЭ, пишут СМИ
08:55 12.03.2026
КСИР атаковал нефтяной район Фуджейры и зону Шарджи в ОАЭ, пишут СМИ
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) наносили удары по таким местам как нефтяной район Фуджейры, промышленная зона Шарджи в ОАЭ... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
сша
иран
шарджа (эмират)
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, шарджа (эмират), али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Шарджа (эмират), Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР атаковал нефтяной район Фуджейры и зону Шарджи в ОАЭ, пишут СМИ

Fars: КСИР наносил удары по нефтяному району Фуджейры и зоне Шарджи в ОАЭ

© REUTERS / Amr AlfikyДым на месте падения беспилотника в нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра
Дым на месте падения беспилотника в нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Дым на месте падения беспилотника в нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) наносили удары по таким местам как нефтяной район Фуджейры, промышленная зона Шарджи в ОАЭ и база США в Кувейте, сообщило агентство Fars на основе анализа спутниковых снимков.
"Нефтяной район Фуджейры и промышленная зона Шарджи в ОАЭ, а также инфраструктура США на базе… в Кувейте стали тремя целями, подвергшимися ударам ВКС КСИР", - говорится в сообщении агентства.
Фуражка военнослужащего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в зале заседаний парламента Ирана в столице страны — Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Что такое Корпус стражей исламской революции (КСИР)
4 марта, 16:29
Агентство заявляет, что Иран сделал это в ответ на удары США и Израиля по нефтехранилищам в исламской республике.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
История с географией: Иран нанес Западу сокрушительное поражение
08:00
 
В миреСШАИранШарджа (эмират)Али ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
