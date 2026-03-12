КСИР атаковал нефтяной район Фуджейры и зону Шарджи в ОАЭ, пишут СМИ

https://ria.ru/20260312/iran-2080129198.html
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) наносили удары по таким местам как нефтяной район Фуджейры, промышленная зона Шарджи в ОАЭ... РИА Новости, 12.03.2026
Fars: КСИР наносил удары по нефтяному району Фуджейры и зоне Шарджи в ОАЭ