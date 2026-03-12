Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Иран разрешил танкерам Индии проходить через Ормузский пролив
08:52 12.03.2026
СМИ: Иран разрешил танкерам Индии проходить через Ормузский пролив
СМИ: Иран разрешил танкерам Индии проходить через Ормузский пролив
Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив, сообщил телеканал NDTV. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
иран
индия
ормузский пролив
военная операция сша и израиля против ирана
иран
индия
ормузский пролив
2026
в мире, иран, индия, ормузский пролив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Индия, Ормузский пролив, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Иран разрешил танкерам Индии проходить через Ормузский пролив

NDTV: Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив

Ормузский пролив
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Nicolas Economou
Ормузский пролив. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар - РИА Новости. Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив, сообщил телеканал NDTV.
"Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив... По данным источников, прорыв произошел после переговоров между министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Сообщается, что после этого события по меньшей мере два индийских танкера, "Пушпак" и "Паримал", благополучно прошли через стратегически важный пролив несмотря на то, что суда из США, Европы и Израиля продолжают сталкиваться с ограничениями", - говорится в сообщении телеканала.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
США ожидают восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив
03:33
Отмечается, что два дня назад танкер под флагом Либерии, перевозивший сырую нефть из Саудовской Аравии, капитаном которого был индиец, также прошел Ормузский пролив и пришвартовался в порту Мумбаи. Это стало первым судном, направлявшимся в Индию, которое безопасно прошло по водному пути, где морское сообщение практически прекратилось после нападения США и Израиля на Иран.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
СМИ: Иран нарастил экспорт нефти через Ормузский пролив вопреки атакам США
Вчера, 21:57
 
В миреИранИндияОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
