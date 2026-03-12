Иран не считает Израиль стороной переговоров, заявил посол

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Иран не нуждается в посредниках с Израилем, поскольку не считает его стороной переговоров, дает ответ на поле боя, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Иран официально не признает сионистский режим стороной, с которой можно вести переговоры. К настоящему моменту не было никаких случаев посредничества или похожих на это мер. В череде последних событий Иран дал ответ на поле (боя) и не ищет посредничества или любых подобных шагов", - сказал дипломат в ответ на вопрос, пытался ли Иран через РФ установить контакт с властями Израиля.
Он также напомнил, что Израиль заявлял российскому руководству об отсутствии намерения нападать на Иран, однако Тегеран, по его словам, знал, что такие заверения - неправда.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.