Никто в Тегеране не думает о переговорах с США, заявил посол

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Никто в Тегеране не думает о переговорах с США в связи с идущим в настоящий момент на Ближнем Востоке конфликтом, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"И первоочередной задачей страны является защита национального суверенитета и территориальной целостности. В таких обстоятельствах никто не думает о переговорах с США", - сказал дипломат.

"Вы видели, что оба раза переговоры были прелюдией к началу агрессии и инструментом обмана. Конечно, Исламская Республика Иран никогда не покидала стол переговоров, потому что уверена в характере своей ядерной программы и не видит никаких препятствий для мер по укреплению доверия и прозрачности в отношении себя", - добавил он.