Никто в Тегеране не думает о переговорах с США, заявил посол

05:18 12.03.2026
в мире, тегеран (город), сша, иран, казем джалали, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), США, Иран, Казем Джалали, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Никто в Тегеране не думает о переговорах с США в связи с идущим в настоящий момент на Ближнем Востоке конфликтом, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
По его словам, Иран в настоящее время подвергается "жестокой агрессии" со стороны Соединенных Штатов и Израиля.
"И первоочередной задачей страны является защита национального суверенитета и территориальной целостности. В таких обстоятельствах никто не думает о переговорах с США", - сказал дипломат.
По словам Джалали, Иран до этого неоднократно вел переговоры с США, в том числе два раза с правительством президента США Дональда Трампа: перед конфликтом с Израилем в июне 2025 года и перед текущим конфликтом.
"Вы видели, что оба раза переговоры были прелюдией к началу агрессии и инструментом обмана. Конечно, Исламская Республика Иран никогда не покидала стол переговоров, потому что уверена в характере своей ядерной программы и не видит никаких препятствий для мер по укреплению доверия и прозрачности в отношении себя", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреТегеран (город)СШАИранКазем ДжалалиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала