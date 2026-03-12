https://ria.ru/20260312/iran-2080110370.html
Никто в Тегеране не думает о переговорах с США, заявил посол
Никто в Тегеране не думает о переговорах с США, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2026
Никто в Тегеране не думает о переговорах с США, заявил посол
Никто в Тегеране не думает о переговорах с США в связи с идущим в настоящий момент на Ближнем Востоке конфликтом, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в... РИА Новости, 12.03.2026
Никто в Тегеране не думает о переговорах с США, заявил посол
Посол Джалали: никто в Тегеране не думает о переговорах с США
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Никто в Тегеране не думает о переговорах с США в связи с идущим в настоящий момент на Ближнем Востоке конфликтом, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
По его словам, Иран
в настоящее время подвергается "жестокой агрессии" со стороны Соединенных Штатов и Израиля
.
"И первоочередной задачей страны является защита национального суверенитета и территориальной целостности. В таких обстоятельствах никто не думает о переговорах с США", - сказал дипломат.
По словам Джалали
, Иран до этого неоднократно вел переговоры с США
, в том числе два раза с правительством президента США Дональда Трампа
: перед конфликтом с Израилем в июне 2025 года и перед текущим конфликтом.
"Вы видели, что оба раза переговоры были прелюдией к началу агрессии и инструментом обмана. Конечно, Исламская Республика Иран никогда не покидала стол переговоров, потому что уверена в характере своей ядерной программы и не видит никаких препятствий для мер по укреплению доверия и прозрачности в отношении себя", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.