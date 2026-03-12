Рейтинг@Mail.ru
"Могут спокойно бомбить". На Западе предупредили о новом маневре Ирана
04:27 12.03.2026
"Могут спокойно бомбить". На Западе предупредили о новом маневре Ирана
"Могут спокойно бомбить". На Западе предупредили о новом маневре Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
"Могут спокойно бомбить". На Западе предупредили о новом маневре Ирана
Имея возможность сравнительно легко поражать стратегически важные объекты США и Израиля, Иран занимает сильную позицию в конфликте и предъявит высокие... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
джон миршаймер
чикагский университет
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, джон миршаймер, чикагский университет, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Джон Миршаймер, Чикагский университет, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Могут спокойно бомбить". На Западе предупредили о новом маневре Ирана

Профессор Миршаймер: Иран намерен повысить ставки в конфликте с США и Израилем

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.Имея возможность сравнительно легко поражать стратегически важные объекты США и Израиля, Иран занимает сильную позицию в конфликте и предъявит высокие требования на будущих переговорах, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Иранцы намерены повысить ставки со своей стороны. По мере того как США поднимаются по лестнице эскалации они тоже будут подниматься по этой лестнице. Если начать уничтожать критически важную инфраструктуру в Иране, они будут уничтожать критическую инфраструктуру в странах Персидского залива и Израиле. Они способны это сделать, <…> и они действуют в среде, богатой целями. <…> Иранцы могут относительно спокойно бомбить уязвимые и важные экономические и стратегические объекты", — отметил он.
10 марта, 08:00
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
По мнению Миршаймера, Иран пойдет на заключение мирного соглашения только на своих условиях.
"У иранцев сильная позиция. И у них нет стимула урегулировать этот вопрос на условиях Америки. У них есть глубокая заинтересованность, чтобы получить что-то в результате соглашения: снятие санкций, репарации — кто знает. Но они будут вести жесткие переговоры, ведь чем больше проходит времени, тем сильнее США будут стремиться урегулировать этот вопрос", — пояснил профессор.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
8 марта, 08:00
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
