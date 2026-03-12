https://ria.ru/20260312/iran-2080105868.html
Разведка США делает неутешительные выводы о руководстве Ирана, пишут СМИ
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Американская разведка считает, что руководство Ирана остается незыблемым и не находится на грани краха, несмотря на почти две недели бомбардировок страны США и Израилем, передает агентство Рейтер
со ссылкой на три источника.
"Множество" докладов разведок содержат "последовательный анализ того, что правительство не находится под угрозой" краха", - передает Рейтер.
Израильские чиновники также признали, что у них нет уверенности в том, что война приведет к краху правительства Ирана. При этом один источник отмечает, что Израиль намерен добиться полного низложения нынешних властей Ирана.
"Неясно, как нынешняя американо-израильская кампания должна свергнуть правительство", - пишет агентство, добавляя со ссылкой на источник, что, вероятно, для этого потребовалось бы "наземное наступление".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Начало военной операции Вашингтон и Израиль объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.