Разведка США делает неутешительные выводы о руководстве Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Американская разведка считает, что руководство Ирана остается незыблемым и не находится на грани краха, несмотря на почти две недели бомбардировок страны США и Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника.

"Множество" докладов разведок содержат "последовательный анализ того, что правительство не находится под угрозой" краха", - передает Рейтер.

Израильские чиновники также признали, что у них нет уверенности в том, что война приведет к краху правительства Ирана. При этом один источник отмечает, что Израиль намерен добиться полного низложения нынешних властей Ирана.

"Неясно, как нынешняя американо-израильская кампания должна свергнуть правительство", - пишет агентство, добавляя со ссылкой на источник, что, вероятно, для этого потребовалось бы "наземное наступление".

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.