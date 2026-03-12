https://ria.ru/20260312/iran-2080104680.html
Источник сообщил о посредничестве России в конфликте вокруг Ирана
Источник сообщил о посредничестве России в конфликте вокруг Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
Источник сообщил о посредничестве России в конфликте вокруг Ирана
РФ предпринимает посреднические усилия, чтобы закончить конфликт вокруг Ирана, Тегеран пока не готов прекратить огонь, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T03:45:00+03:00
2026-03-12T03:45:00+03:00
2026-03-12T03:45:00+03:00
в мире
иран
россия
тегеран (город)
дмитрий песков
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079342713_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a6b59f1f2a1fcc0d85727ce817908cf.jpg
https://ria.ru/20260312/tramp-2080104522.html
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079342713_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5dc3d55abbe7829b290ada66e26076fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, тегеран (город), дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана
Источник сообщил о посредничестве России в конфликте вокруг Ирана
РИА Новости: Россия предпринимает посреднические усилия по конфликту в Иране