Источник сообщил о посредничестве России в конфликте вокруг Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
03:45 12.03.2026
Источник сообщил о посредничестве России в конфликте вокруг Ирана
Источник сообщил о посредничестве России в конфликте вокруг Ирана
2026-03-12T03:45:00+03:00
2026-03-12T03:45:00+03:00
в мире
иран
россия
тегеран (город)
дмитрий песков
военная операция сша и израиля против ирана
иран
россия
тегеран (город)
2026
1920
1920
true
Источник сообщил о посредничестве России в конфликте вокруг Ирана

Дым на месте удара в Тегеране, Иран
Дым на месте удара в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. РФ предпринимает посреднические усилия, чтобы закончить конфликт вокруг Ирана, Тегеран пока не готов прекратить огонь, сообщил РИА Новости источник, приближенный к правительству Ирана.
"В настоящий момент идут контакты и прилагаются посреднические усилия некоторыми международными и региональными сторонами, в особенности Россией и Турцией. К самому принципу посредничества у Ирана возражений нет, однако в настоящий момент он не согласен с прекращением огня", - сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова и будет рада содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, но здесь необходимо согласование со многими сторонами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
