Рейтинг@Mail.ru
На Западе выступили с заявлением о России из-за конфликта в Иране - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/iran-2080104086.html
На Западе выступили с заявлением о России из-за конфликта в Иране
На Западе выступили с заявлением о России из-за конфликта в Иране - РИА Новости, 12.03.2026
На Западе выступили с заявлением о России из-за конфликта в Иране
Россия способна оказать влияние на ход конфликта на Ближнем Востоке, но не станет оказывать давление на Иран для скорейшего прекращения огня, заявил профессор... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T03:40:00+03:00
2026-03-12T03:40:00+03:00
сша
иран
россия
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076376181_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_1d683a0d76e39463f39d3c188bac79ae.jpg
https://ria.ru/20260312/ukraina-2080089302.html
https://ria.ru/20260311/zelenskiy-2079945510.html
сша
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076376181_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9e70bb18be816eda9bbd59c4a61776b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, иран, россия, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
США, Иран, Россия, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
На Западе выступили с заявлением о России из-за конфликта в Иране

Профессор Диесен: США стоит обратиться к РФ для разрешения кризиса в Иране

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКремль, Москва
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кремль, Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия способна оказать влияние на ход конфликта на Ближнем Востоке, но не станет оказывать давление на Иран для скорейшего прекращения огня, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"Так чем же именно закончится эта война? Со временем преимущество будет все больше смещаться в пользу Ирана. Поэтому, учитывая, что Трамп хочет положить этому конец, у него не осталось путей назад. Здесь было бы разумно обратиться к России. Однако русские не собираются оказывать массовое давление на иранцев. Они хотели бы, чтобы эта война закончилась. Но, как и иранцы, они не хотят просто заключить прекращение огня, а затем позволить США и Израилю вернуться через полгода и начать новую войну", — рассказал ученый.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"На руку Москве": на Западе раскрыли, чего собираются лишить Украину
01:00
По его словам, произошедшие изменения на Ближнем Востоке оказали значительное влияние в том числе и на баланс сил в зоне спецоперации.
«
"И, конечно, война с Ираном еще больше меняет ситуацию на местах на Украине. <…> Ситуация для украинцев очень сложная, что до сих пор вызывает удивление. Именно поэтому Трамп хочет положить конец конфликту на Украине, потому что с каждым днем украинцы будут терять все больше людей, все больше территории и все больше инфраструктуры", — добавил Диесен.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США запаниковали из-за состояния Зеленского на фоне ударов по Ирану
Вчера, 13:35
Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В МИД России осудили нападение, заявив, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на США и Израиле.
 
СШАИранРоссияВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала