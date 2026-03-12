На Западе выступили с заявлением о России из-за конфликта в Иране

«

"Так чем же именно закончится эта война? Со временем преимущество будет все больше смещаться в пользу Ирана. Поэтому, учитывая, что Трамп хочет положить этому конец, у него не осталось путей назад. Здесь было бы разумно обратиться к России. Однако русские не собираются оказывать массовое давление на иранцев. Они хотели бы, чтобы эта война закончилась. Но, как и иранцы, они не хотят просто заключить прекращение огня, а затем позволить США и Израилю вернуться через полгода и начать новую войну", — рассказал ученый.