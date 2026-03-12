На Западе выступили с заявлением о России из-за конфликта в Иране

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия способна оказать влияние на ход конфликта на Ближнем Востоке, но не станет оказывать давление на Иран для скорейшего прекращения огня, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"Так чем же именно закончится эта война? Со временем преимущество будет все больше смещаться в пользу Ирана. Поэтому, учитывая, что Трамп хочет положить этому конец, у него не осталось путей назад. Здесь было бы разумно обратиться к России. Однако русские не собираются оказывать массовое давление на иранцев. Они хотели бы, чтобы эта война закончилась. Но, как и иранцы, они не хотят просто заключить прекращение огня, а затем позволить США и Израилю вернуться через полгода и начать новую войну", — рассказал ученый.
По его словам, произошедшие изменения на Ближнем Востоке оказали значительное влияние в том числе и на баланс сил в зоне спецоперации.
«
"И, конечно, война с Ираном еще больше меняет ситуацию на местах на Украине. <…> Ситуация для украинцев очень сложная, что до сих пор вызывает удивление. Именно поэтому Трамп хочет положить конец конфликту на Украине, потому что с каждым днем украинцы будут терять все больше людей, все больше территории и все больше инфраструктуры", — добавил Диесен.
Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В МИД России осудили нападение, заявив, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на США и Израиле.