"Разрушают все". На Западе раскрыли, к чему привел ответ Ирана на атаки

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Иранские стратеги умело используют уязвимости войск США, пишет издание Strategic Culture.
"С 1990 года страны Персидского залива потратили почти 500 миллиардов долларов на закупку оружия и систем защиты у США. <…> Строительство и обслуживание оборонной инфраструктуры США почти полностью финансируются принимающими странами. Законные ответные удары Ирана разрушают все это", — говорится в статье.
В то же время издание утверждает, что американские вооружения, как показывает опыт, часто не оправдывают возлагаемые на него надежды.
"Неэффективность защиты США говорит о крайне низком качестве продукции ее военного комплекса. <…> Этот комплекс контролируется небольшой группой монополий, таких как Lockheed Martin и Raytheon, которые, не имея конкурентов, <…> не видят необходимости прилагать максимум усилий для выпуска оружия непревзойденного качества. Наконец, в этой сфере процветает коррупция. <…> Иран очень хорошо умеет использовать эти уязвимости", — поясняют авторы материала.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
