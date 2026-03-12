Рейтинг@Mail.ru
"Разрушают все". На Западе раскрыли, к чему привел ответ Ирана на атаки
03:30 12.03.2026 (обновлено: 05:20 12.03.2026)
"Разрушают все". На Западе раскрыли, к чему привел ответ Ирана на атаки
"Разрушают все". На Западе раскрыли, к чему привел ответ Ирана на атаки
Иранские стратеги умело используют уязвимости войск США, пишет издание Strategic Culture. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
сша
иран
персидский залив
lockheed martin
raytheon
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, персидский залив, lockheed martin , raytheon, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Персидский залив, Lockheed Martin , Raytheon, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Разрушают все". На Западе раскрыли, к чему привел ответ Ирана на атаки

Strategic Culture: Иран умело использует уязвимости американских войск

© Фото : U.S. NavyПуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США во время операции "Эпическая ярость"
© Фото : U.S. Navy
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Иранские стратеги умело используют уязвимости войск США, пишет издание Strategic Culture.
"С 1990 года страны Персидского залива потратили почти 500 миллиардов долларов на закупку оружия и систем защиты у США. <…> Строительство и обслуживание оборонной инфраструктуры США почти полностью финансируются принимающими странами. Законные ответные удары Ирана разрушают все это", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
В то же время издание утверждает, что американские вооружения, как показывает опыт, часто не оправдывают возлагаемые на него надежды.
"Неэффективность защиты США говорит о крайне низком качестве продукции ее военного комплекса. <…> Этот комплекс контролируется небольшой группой монополий, таких как Lockheed Martin и Raytheon, которые, не имея конкурентов, <…> не видят необходимости прилагать максимум усилий для выпуска оружия непревзойденного качества. Наконец, в этой сфере процветает коррупция. <…> Иран очень хорошо умеет использовать эти уязвимости", — поясняют авторы материала.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
В миреСШАИранПерсидский заливLockheed MartinRaytheonВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
