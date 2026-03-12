Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана в России анонсировал ответ на убийство аятоллы Хаменеи - РИА Новости, 12.03.2026
03:07 12.03.2026 (обновлено: 03:11 12.03.2026)
Посол Ирана в России анонсировал ответ на убийство аятоллы Хаменеи
Посол Ирана в России анонсировал ответ на убийство аятоллы Хаменеи - РИА Новости, 12.03.2026
Посол Ирана в России анонсировал ответ на убийство аятоллы Хаменеи
в мире, иран, тегеран (город), сша, али хаменеи, казем джалали, али шамхани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Али Хаменеи, Казем Джалали, Али Шамхани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посол Ирана в России анонсировал ответ на убийство аятоллы Хаменеи

Посол Джалали: Иран примет решение о наказании виновных в убийстве Хаменеи

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderАятолла Али Хаменеи
Аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Аятолла Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Тегеран в надлежащее время примет решение о наказании виновных в убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Решение о наказании виновных в этом преступлении будет принято в Тегеране в надлежащее время", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Новый Хаменеи: ставка Америки и Израиля окончательно бита
10 марта, 08:00
Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки погиб верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
4 марта, 10:54
 
В миреИранТегеран (город)СШААли ХаменеиКазем ДжалалиАли ШамханиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
