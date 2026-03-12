Посол Ирана в России анонсировал ответ на убийство аятоллы Хаменеи

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Тегеран в надлежащее время примет решение о наказании виновных в убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Решение о наказании виновных в этом преступлении будет принято в Тегеране в надлежащее время", — сказал он.
Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки погиб верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
