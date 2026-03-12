Рейтинг@Mail.ru
Ситуация вокруг Ирана ударит по Европе, заявили в США - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 12.03.2026 (обновлено: 02:59 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/iran-2080099307.html
Ситуация вокруг Ирана ударит по Европе, заявили в США
Ситуация вокруг Ирана ударит по Европе, заявили в США - РИА Новости, 12.03.2026
Ситуация вокруг Ирана ударит по Европе, заявили в США
Отказ Европы от российских энергоносителей в сочетании с нынешней эскалацией вокруг Ирана лишил европейскую экономику прежнего запаса прочности, сделав её... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T02:48:00+03:00
2026-03-12T02:59:00+03:00
в мире
иран
международное энергетическое агентство
военная операция сша и израиля против ирана
европа
ближний восток
евросоюз
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079089758_0:64:1024:640_1920x0_80_0_0_b0e9efde8d4fc088d83aae3ddd2c84d2.jpg
https://ria.ru/20260311/dmitriev-2079947355.html
https://ria.ru/20260307/ssha-2079215168.html
иран
европа
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079089758_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_6e2f4bc2d3394d029cddf3b0fb4e9c9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, международное энергетическое агентство, военная операция сша и израиля против ирана, европа, ближний восток, евросоюз, brent
В мире, Иран, Международное энергетическое агентство, Военная операция США и Израиля против Ирана, Европа, Ближний Восток, Евросоюз, Brent
Ситуация вокруг Ирана ударит по Европе, заявили в США

IIF: ситуация с Ираном ударит по ЕС сильнее из-за отказа от ресурсов из России

© AP Photo / Mohsen GanjiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Mohsen Ganji
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Отказ Европы от российских энергоносителей в сочетании с нынешней эскалацией вокруг Ирана лишил европейскую экономику прежнего запаса прочности, сделав её максимально уязвимой перед лицом глобальных ценовых шоков и рыночной волатильности, говорится в докладе Института международных финансов (IIF) в Вашингтоне.
"Европа добилась значительного прогресса в снижении зависимости от российских энергоресурсов с 2022 года, однако континент по-прежнему остается крайне чувствительным к колебаниям мировых цен на энергоносители. Таким образом, текущий конфликт (вокруг Ирана – ред.) влияет на Европу прежде всего через нефтяные рынки, маршруты поставок СПГ и стоимость морских перевозок, а не через прямые перебои в снабжении", - говорится в докладе.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Дмитриев ждет, что Европа столкнется с крупнейшим энергокризисом
Вчера, 13:40
В IIF пришли к выводу, что конфликт на Ближнем Востоке бьет по Европе не через дефицит ресурсов, а через мировые цены: резкий взлет стоимости нефти и газа быстро разгоняет инфляцию в ЕС, так как бизнес оперативно перекладывает расходы на энергию в ценники товаров и услуг.
Согласно оценкам IIF, рост цен на нефть марки Brent на 25% спровоцирует скачок инфляции по всей Европе и одновременно приведет к снижению темпов роста реального ВВП в последующие кварталы.
Если цена на нефть закрепится в диапазоне 110–120 долларов за баррель, Европу ждет мощный инфляционный шок и более глубокое падение темпов экономического роста, отмечает IIF.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В США заявили о намерении установить контроль над нефтяными запасами Ирана
7 марта, 13:07
 
В миреИранМеждународное энергетическое агентствоВоенная операция США и Израиля против ИранаЕвропаБлижний ВостокЕвросоюзBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала