В ООН призвали возместить ущерб семьям жертв удара по школе в Иране

ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает ответственных за удары по школе в иранском Минабе обеспечить возмещение ущерба семьям жертв, заявил РИА Новости официальный представитель организации Тамин аль-Китан.

"Верховный комиссар (Фолькер Тюрк) призывает к незамедлительному, беспристрастному и тщательному расследованию обстоятельств нападения. Ответственность за расследование лежит на силах, совершивших нападение. Мы призываем их обнародовать результаты расследования и обеспечить привлечение к ответственности и возмещение ущерба жертвам", - сказал он.